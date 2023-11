全国のファミリーマートから、モスバーガーとコラボレーションした「モスバーガー監修 テリヤキクリームチーズ肉まん」が登場!

モスバーガーで人気の「クリームチーズテリヤキバーガー」をイメージした中華まんです☆

ファミリーマート「モスバーガー監修 テリヤキクリームチーズ肉まん」

価格:189円(税込)

発売日:2023年11月14日(火)

取扱店舗:全国のファミリーマート約16,500店

ファミリーマートから、モスバーガーとコラボレーションした「モスバーガー監修 テリヤキクリームチーズ肉まん」が登場!

「モスバーガー監修 テリヤキクリームチーズ肉まん」は、「モスバーガー」の「クリームチーズテリヤキバーガー」の味わいをイメージした中華まんです。

2022年9月に発売されたモスバーガーのロングセラー商品「テリヤキバーガー」をイメージした「モス テリヤキ肉まん」が好評を博し、今回は「テリヤキバーガー」のアレンジメニューとして人気が高い期間限定の「クリームチーズテリヤキバーガー」に着目。

洋風なクリームチーズと和風のテリヤキソースの絶妙なバランスの味わいが再現されています。

中の餡は、2種類の豚ひき肉を使用した、ごろっとした肉感が特徴。

さらに、モスバーガー監修の「特製テリヤキソース」とコクのあるクリームチーズを合わせて、生地で包み込んでいます。

モスバーガー監修の「特製テリヤキソース」は、醤油と味噌をベースにココアパウダーや黒すりごまを加えて深みのある味わいに仕立てられています。

てりやきの甘味・コク味とクリームチーズの旨味酸味が肉まんにぎゅっと詰まった一品です☆

テリヤキソースとクリームチーズの相性がおいしい中華まん。

「モスバーガー監修 テリヤキクリームチーズ肉まん」は、2023年11月14日(火)より、全国のファミリーマートにて販売開始です。

麻婆豆腐や麻辣麺など四川料理5種類!ファミリーマート「菰田シェフのシン・中華」 麻婆豆腐や麻辣麺など四川料理5種類!ファミリーマート「菰田シェフのシン・中華」 続きを見る

濃厚本格チョコスイーツ3種!ファミリーマート「ファミマルSweets」第一弾 濃厚本格チョコスイーツ3種!ファミリーマート「ファミマルSweets」第一弾 続きを見る

※画像はイメージです

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税 8%にて表示しています

※店舗によって取扱いのない場合があります

※数量限定の商品です

Copyright © 2023 Dtimes All Rights Reserved.

The post クリームチーズテリヤキバーガーの味わいを再現!ファミリーマート「モスバーガー監修 テリヤキクリームチーズ肉まん」 appeared first on Dtimes.