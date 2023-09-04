¡Ö¤³¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Ç38ºÐ¤È¤«ÀäÂÐ¥Ð¥°¤Ã¤Æ¤ë¡×¡¡¿Íµ¤½÷À²Î¼ê¤ÎÇ¯ÎðÊó¹ð¤Ë¥Í¥Ã¥È¶Ã¤¡Ö20ÂåÁ°È¾¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡×
¥¬¡¼¥ë¥º¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖRe:RIPLIE¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ö¥³¥â¥ì¡ù¥Ó¥è¥ê¡×¤µ¤ó¤¬2023Ç¯9·î3Æü¡¢38ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òX¡Ê¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇÊó¹ð¤·¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤ÏÇ¯Îð¤Ë¶Ã¤¯À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Öº£µï¼ò²°Æþ¤Ã¤¿¤éÇ¯³Î¤µ¤ì¤¿¡×
¥³¥â¥ì¤µ¤ó¤ÏÅê¹Æ¤Ç¡¢¡Ö38ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¥Ï¡¼¥È¤Î³¨Ê¸»ú¡Ë¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢»ç¿§¤ÎÈ±¤ò¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤Ç¤Þ¤È¤á¡¢ÀÖ¤Î¥¸¥ã¡¼¥¸¤òÃå¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö37ºÐ¤ÎÇ¯¤ÏKRY¡ÊÊÔ½¸ÉôÃí¡§¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡Ë¤Î¸¶½ÉÅ¹¤âOPEN¤·¤¿¤·Re:RIPLIE¤â»ÏÆ°¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¿§¡¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤¿Ç¯¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È½¼¼Â¤·¤¿1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥â¥ì¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÃÂÀ¸Æü¥¤¥Ö¤Îº£Æü¤âLIVE¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤È³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹ 38ºÐ¤Î¥³¥â¥ì¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡Ö¡Êº£µï¼ò²°Æþ¤Ã¤¿¤éÇ¯³Î¤µ¤ì¤¿yeah¡ª¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ20ÂåÁ°È¾¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë38ºÐ¤Ç¤¹¤«¡©¡ª¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¤¤¤Ä¤â¤ªåºÎï¤Ç²Ä°¦¤¯¤Æ...Á¢¤Þ¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Ç38ºÐ¤È¤«ÀäÂÐ¥Ð¥°¤Ã¤Æ¤ë¡¢¡¢¡¢¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤38ºÐ¤¬¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ...¡×¤Ê¤É¡¢½ËÊ¡¤ä¥³¥â¥ì¤µ¤ó¤ÎÇ¯Îð¤Ë¶Ã¤¯À¼¤¬Â¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£