²óÅ¾¼÷»ÊÂç¼ê¤Ç°ì¿ÍÉé¤±¾õÂÖ¡Ä¡¡¤¤¤Þ¤À¤Ë¼÷»Ê¤ò²óÅ¾¤µ¤»¤Ê¤¤¡Ö¥¹¥·¥í¡¼¡×¶ì¶¤Î¸µ¶§
¡¡²óÅ¾¼÷»Ê¤Î¥¹¥·¥í¡¼¤ò±¿±Ä¤¹¤ëFOOD¡õLIFE COMPANIES¤Î·î¼¡¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢7·î¤Î´ûÂ¸Å¹¤ÎµÒ¿ô¤Ï¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç3.8¡ó¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤À¤Ã¤¿¡£Æ±¶ÈÂ¾¼Ò¤Î¤¯¤é¼÷»Ê¤ÎÆ±¿ôÃÍ¤¬2.1%Áý¡¢¸µµ¤¼÷»Ê¡Êµû¤Ù¤¤±¿±Ä¡Ë¤Ï9.5¡óÁý¡¢¥«¥Ã¥Ñ¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¡Ê¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê±¿±Ä¡Ë¤¬9.4¡óÁý¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤ì¤Ð¡¢¥¹¥·¥í¡¼¤À¤±¤¬¡È°ì¿ÍÉé¤±¡É¤Î´¶¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û²áµî¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥¹¥·¥í¡¼¤È¡ÈÄ»±©¥·¥§¥Õ¡É¤Î¥³¥é¥Ü¡Ä¡Ö¤·¤ã¤êÊÛÅö¡×
¡¡¤³¤Î¤Û¤É¸ø³«¤µ¤ì¤¿Âè3»ÍÈ¾´ü·è»»Ã»¿®¡Ê2022Ç¯10·î1Æü¡Á2023Ç¯6·î30Æü¡Ë¤ò¸«¤Æ¤â¡Ö¹ñÆâ¥¹¥·¥í¡¼»ö¶È¡×¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ï1,497²¯1,800Ëü±ß¡Ê10.8¡ó¸º¡Ë¤ÈÊ³¤ï¤Ê¤¤¡£·è»»Ã»¿®¤Ë¤Ï±ß°Â¤ä¥³¥¹¥ÈÁý¤È¶¦¤Ë¡¢º£Ç¯1·î¤ÎÌÂÏÇÆ°²è¤ÎSNS³È»¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Éü³è¤·¤Ê¤¤²óÅ¾¥ì¡¼¥ó
¡¡¥¹¥·¥í¡¼¤¬¥Ñ¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾ÃÈñ·ÐºÑ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅÏÊÕ¹ÌÀ»á¤Ï¡ÖÌÂÏÇÆ°²è¤ÎÌäÂê¤¬Èø¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖµÒÂ¦¤¬¤¤¤Þ¤â±ÒÀ¸ÌÌ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥·¥í¡¼Â¦¤ÎÂÐ±þ¤Ç¤¹¡£ÌäÂê¤¬È¯³Ð¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¥¹¥·¥í¡¼¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë²óÅ¾¥ì¡¼¥ó¤Ç¤Î¼÷»ÊÄó¶¡¤ò¹Ô¤ï¤º¡¢¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤ÇÃíÊ¸¤·¤¿¼÷»Ê¤¬Ä¾ÀÜ±¿¤Ð¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¤¯¤é¼÷»Ê¤¬¡¢Áá¡¹¤ËAI¥«¥á¥é¤òÆ³Æþ¤·¡Ø²óÅ¾¡Ù¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢Âç¤¤Ê°ã¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£²óÅ¾¼÷»Ê¤ÏµÒ¤¬¿©¤Ù¤ë¼÷»Ê¤ÎÈ¾Ê¬¤Ï²óÅ¾¥ì¡¼¥ó¤«¤é¡¢¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¤äµû¤Ù¤¤¤Ê¤É¡¢ÌäÂê¤¬µ¯¤¤ëÁ°¤«¤é²óÅ¾Ìµ¤·¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥·¥í¡¼¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²óÅ¾¥ì¡¼¥ó¤Ç¤ÎÄó¶¡¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¿ßË¼¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¿ä»¡¤µ¤ì¡¢¸úÎ¨ÌÌ¤Ç¤â»Ù¾ã¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡º£Ç¯5·î¤Ë¤Ï¡Öº£²Æ¤ò¤á¤É¤Ë²óÅ¾¥ì¡¼¥ó¤òÉü³è¤¹¤ëÊý¿Ë¡×¤ÈÆÉÇä¿·Ê¹¤¬Êó¤¸¤¿¤¬¡¢²Æ¤â½ª¤ï¤ë9·î1Æü¸½ºß¡¢¤¤¤Þ¤â¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤¤¡£FOOD¡õLIFE COMPANIES¤Î¹Êó¤Ï¡¢
¡Ö¥ì¡¼¥ó¤Î³èÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë²ÄÇ½À¤ò´Þ¤á¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¹à¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤ÈÅú¤¨¤ë¡£
ÀÑ¶ËÅª¤Ê³¤³°Å¸³«¤¬¥¢¥À¤Ë¡©
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¹¥·¥í¡¼¤ËÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¡¢³¤³°¤ÎÅ¹ÊÞ¤ò¼è¤ê´¬¤¯¾õ¶·¤À¡£
¡¡³¤³°¤Ç¤¹¤Ç¤Ë100Å¹ÊÞ°Ê¾å¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥·¥í¡¼¤À¤¬¡¢24Ç¯9·î´ü¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¡¢200Å¹µ¬ÌÏ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬Ãæ¹ñ¤Ø¤Î½ÐÅ¹¤Ç¡¢¤³¤Î7·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿Ãæ¹ñËÜÅÚ25Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ÖÉð´ÁËà¼¤¾ëÅ¹¡×¤Ï¡¢³¤³°¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÏºÇÂç¤È¤Ê¤ë365ÀÊ¤Îµ¬ÌÏ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÑ¶ËÅª¤Ê³¤³°Å¸³«¤Î·ë²Ì¡¢Àè¤ÎÂè3»ÍÈ¾´ü·è»»Ã»¿®¤Ë¤Ï¡¢³¤³°¥¹¥·¥í¡¼»ö¶È¤ÎÇä¾å¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ84.9%Áý¤Î469²¯5,500Ëü±ß¤È¤¢¤ë¡£¤¯¤é¼÷»Ê¤Î23Ç¯10·î´üÂè2»ÍÈ¾´ü¡Ê22Ç¯11·î1Æü¡Á2023Ç¯4·î30Æü¡Ë¤Î¶ÈÀÓ¤Ï¡¢³¤³°»ö¶È¡Ê¥¢¥¸¥¢¡ÜËÌÊÆ¡Ë¤ÎÇä¾å¤¬213²¯1,100Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥¹¥·¥í¡¼¤Ï³¤³°»ö¶È¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬Ê¡ÅçÂè°ì¸¶È¯¤Î½èÍý¿åÊü½Ð¤ò¼õ¤±¡¢Ãæ¹ñ¤ÇÆüËÜÀ½ÉÊÉÔÇã¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡£Êü½Ð¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿8·î24Æü¤Ë¤Ï±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î¡È³ô²ÁË½Íî¡É¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¸½ºß¤Ç¤Ï³ô²Á¤Ï²óÉü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Êü¿å¸å¤Ç¤â¹á¹Á¤Î¥¹¥·¥í¡¼¤Ç¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤ÀÃæ¹ñËÜÅÚ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤â¡¢°ú¤Â³¤¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÃæ¹ñ¤Î½ÐÅ¹·×²è¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²óÅ¾¼÷»ÊÅ¹¤¬ÍðÎ©¤¹¤ë¹ñÆâ»Ô¾ì¤Î¸½¾õ¤ò¼õ¤±¡¢³¤³°¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤Î¤Ï·Ð±ÄÀïÎ¬¤È¤·¤ÆÀµ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ñÆâ¤ÎµÒÂ¤ò¼è¤êÌá¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¹¥·¥í¡¼¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÄË¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼è¤êµÞ¤®¤ÎÂÐ±þºö¤È¤·¤Æ¡¢°ì¹ï¤âÁá¤¯²óÅ¾¥ì¡¼¥ó¤òÉü³è¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÅÏÊÕ»á¡Ë
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô