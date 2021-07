買えるのは全国で3箇所だけ。ブラックサンダーの「カップアイス」を知ってる？

ザクザクとした食感と手頃な価格からロングセラーのお菓子となっている「ブラックサンダー」。そのブラックサンダーがカップアイスになった、超レア商品を訪ねてきました。

幅広い年代に人気のチョコレート菓子「ブラックサンダー」のラインアップに「カップアイス」があるのをご存じですか? 「ブラックサンダーカップアイス」は、ごく限られた場所でしか販売されていないレアなアイスです。

チョコレートジャーナリスト・市川歩美が、このアイスが販売されているブラックサンダーのお膝元、愛知県豊橋市にある有楽製菓の直営店を訪れました。

愛知県豊橋市の洋菓子店「マッターホーン」で発見

愛知県豊橋市へ出かけたとき、私は、ひょんなことからこのアイスに出会いました。かつて豊橋で仕事をしていたので、せっかくだからと、当時よく訪れた洋菓子店「マッターホーン」に寄ったのです。すると思いがけず、店内で「ブラックサンダーカップアイス」を発見。

マッターホーンの店頭にて。意外な場所でブラックサンダーに出会ってびっくり

聞けばこのアイスは、ブラックサンダーを製造・販売する有楽製菓とマッターホーンとのコラボ商品で、有楽製菓の豊橋夢工場直営店でも販売されているとのことでした。

愛知県豊橋市にある、有楽製菓「豊橋夢工場」へ

有楽製菓の豊橋夢工場直営店は、豊橋駅から2駅、JR新所原駅から、タクシーで10分ほどのところにあります。

工場併設のシンプルな店構えですが、一歩足を踏み入れれば、魅惑のブラックサンダーワールド!

ブラックサンダーのほぼ全ラインアップをはじめ、北海道、京都、沖縄に行かないと通常は買えないご当地ブラックサンダーがずらり。「ブラックサンダー詰め放題」(1,000円)という人気企画もあり、地元の方が訪れ、買い物を楽しんでいました。

超レア! アトリエメイドの「ブラックサンダーカップアイス」

「ヒェ〜ルおいしさ極寒級!」のキャッチコピーとともに「ブラックサンダーカップアイス」が販売されていました。テイクアウトもでき、店外に置かれたテーブルでも味わえます。

豊橋限定「ブラックサンダーカップアイス」は、2018年9月にスタートしました。きっかけは、有楽製菓の会長、河合伴治さんが「豊橋夢工場まで足を運んでくれた人を喜ばせる商品をつくりたい」と考えたことから。確かに、東京から実際に訪れると「はるばるここへきた」気分満載なので、しみじみうれしいです。

製造はマッターホーンが担っていますが、実は作業のほぼすべてを「マッターホーン」の専務、河合矩紹さんが行います。つまり完全なアトリエメイド。河合矩紹さんによると「アイスを作り、1カップずつ、私自身がカップに手詰めしている」そうで、量産ができません。菓子職人が心をこめて作るアイスなのです。

ザクザク食感のためのリニューアル

発売当初はチョコアイスにブラックサンダーを砕いて入れていましたが、しっとりしてしまってザクザク感が出ないから、と2020年6月にリニューアルしました。 有楽製菓の会長と、マッターホーンの専務が一緒に考え、改良を重ねてたどり着いた味

ポイントは、実際にブラックサンダーで使われている2種(プレーンとココア)のビスケットを、あらかじめ1片ずつチョコレートコーティングしたこと。アイス専用に作ったビスケットを混ぜることで、水分によって失われがちだったザクザク食感が際立ちます。

実際に食べてみると、食べ終わりまでブラックサンダーらしい「ザクザク食感」が残り、なめらかなチョコレートアイス(エクアドル産カカオを使ったベルギー産チョコレートを使用)とのバランスがよく、上品です。ブラックサンダーの新たな一面に出会いました……。

レンジでチンするとおいしいアイス

店内には、アイスの「秘伝の美味しい食べ方」が提案されています。なんと、店内に設置されたレンジであたためるのだそう。

「500Wのレンジで10秒」が、河合会長のオススメ。周りが少しだけゆるくなるそうです。開発担当者さんは「15秒」をオススメ。中心まで軟らかくなるため、スプーンがすっと入るとか。直営店の店員さんは「20秒」。なめらかアイスが好きな方にはこれくらいがよさそうです。

私は間をとって15秒でトライ。実際に試してみると、なるほど、温めないと硬くてスプーンが刺さらない。でもレンジ解凍ならすぐに味わえてストレスがありません。食べ進めるうちに中も軟らかくなり、アイスの食べ方としても新たな発見になりました。

「ブラックサンダーカップアイス」は有楽製菓の直営店とマッターホーン限定

「ブラックサンダーカップアイス」は、菓子職人が手作業で作っているため、全国展開はできません。

購入できるのは、有楽製菓豊橋夢工場直営店と、豊橋市内の洋菓子店「マッターホーン」の2箇所のみでしたが、実は今年の5月下旬から、東京都小平市にある有楽製菓東京工場直営店での販売もスタート! 計3箇所での販売となりました。

知る人ぞ知る存在なのに、すでに2018年9月の販売から2020年6月末までの間に、累計約1万2千個が販売された人気アイス。価格は、豊橋直営店とマッターホーンでは250円、小平市の直営店では運送費がかかることから300円です。

豊橋夢工場直営店にある、レアなブラックサンダー

豊橋の直営店での一押しはやはりカップアイスですが、他にも直営店限定商品が色々あります。

ロゴ入りTシャツ、サンダルやバッグ、トースト専用ブラックサンダー、人気ブラックサンダーをお得に詰めあわせた「バラエティセット」や「ブラックサンダー詰め放題」など。時期によっては、購入金額に応じた「おまけ」もあります。 「トースト専用ブラックサンダー」などレア商品のほか、Tシャツなどオリジナルグッズも

充実のラインアップのほか、手作り感あふれる装飾、ユーモアに心なごむ、ブラックサンダーらしい楽しい店内が魅力です。

※豊橋夢工場は駐車場完備。自家用車で訪れる人がほとんどだそう。

<店舗情報>

◆有楽製菓株式会社 豊橋夢工場

住所 : 愛知県豊橋市原町蔵杜88

TEL : 0532-35-6620



※価格はすべて税込です。

※時節柄、営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、お店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

※新型コロナウイルス感染拡大を受けて、一部地域で飲食店に営業自粛・時間短縮要請が出ています。各自治体の情報をご参照の上、充分な感染症対策を実施し、適切なご利用をお願いします。

取材・文・撮影:市川歩美

