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「自分にもお見合いさせろ」ニート息子がデートに乱入 妹の結婚が破談に

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 「ニートの息子」についての悩みが、弁護士ドットコムに寄せられた
  • 相談者と娘は怒り心頭で、「合法的に家から息子を退去させたい」という
  • 息子がニートであるため、現実的には回収は難しいと弁護士は説明した
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