俳優の神田正輝が１１日、ＭＣを務めるテレビ朝日系旅情報番組「朝だ！生です旅サラダ」（大阪・ＡＢＣテレビ制作、土曜・午前８時）に生出演した。この日のゲストは俳優の手塚とおる。「ゲストの旅」で京都を旅した。手塚は２０２２年２月２６日以来の出演で前回は金沢を旅した。神田は、「前回記憶に残る旅をしていただきました」と手塚を紹介した。手塚がスタジオに登場すると、２年前の「金沢の旅」に触れ「この番組