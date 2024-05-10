【AFP＝時事】米電子機器大手アップル（Apple）は9日、タブレット端末「iPad（アイパッド）プロ」の新型機の広告で、人間の創造性に関する物をプレス機で押しつぶす動画を使ったことにクリエーターらから批判が相次いだのを受け、内容が不適切だったとして謝罪した。問題の動画広告は「クラッシュ（粉砕）」というタイトル。「必要なのはあなただけ」と歌う曲に合わせてギターやピアノ、絵の具の缶などの人間の創造性に関わる物