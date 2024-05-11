5月11日からはじまる舞台『ハムレットQ1』にも出演する俳優・アーティストの吉田栄作さん。TBSラジオ『パンサー向井の#ふらっと』では、パンサー向井と火曜パートナーのココリコ・田中直樹が、『マネーの虎』の秘話や人気絶頂期に渡米したエピソードなどを詳しく伺いました。【写真を見る】あまりのストレスで胃潰瘍に!?吉田栄作が語る「マネーの虎」の裏側【パンサー向井の#ふらっと 】バスに女子が大集結！高校時代のモテモテ逸