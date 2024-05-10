ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３１＝大橋）の１位返り咲きに異議が飛び出した。井上は６日の初防衛戦でルイス・ネリ（メキシコ）に６ラウンドＴＫＯ勝ちし、９日（日本時間１０日）に発表された、ボクシング専門誌「リング」のパウンド・フォー・パウンド（ＰＦＰ＝階級差のない最強ランキング）の最新ランキングで１位へ復帰した。昨年に世界ウエルター級４団体統一を果たしたテレンス・クロ