½»µÈ²ñ¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤ÇÈï³²¶â»ÙÊ§¤¦¡¡ÁÈ¥È¥Ã¥×¤Ë»ÈÍÑ¼ÔÀÕÇ¤¡¡Á´¹ñ½é
¡¡»ØÄêË½ÎÏÃÄ½»µÈ²ñ·ÏÁÈ°÷¤é¤Ë¤è¤ëÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÈï³²¼Ô¤Î½÷À2¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢½»µÈ²ñÂ¦¤¬º¾µ½¤ÎÈï³²¶â³Û¤ÈÆ±³Û¤Î500Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£½÷À2¿Í¤ÏË½ÎÏÃÄÂÐºöË¡¤ÎÂåÉ½¼Ô¡Ê»ÈÍÑ¼Ô¡ËÀÕÇ¤¤Îµ¬Äê¤Ë´ð¤Å¤¡¢½»µÈ²ñ¥È¥Ã¥×¤ËÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤ÆÄóÁÊ¡£ÁÊ¾Ù¤Î¾å¹ð¿³¤ÇºÇ¹âºÛÂè1¾®Ë¡Äî¤ÏÁÈÂ¦¤Î¾å¹ð¤ò´þµÑ¤¹¤ë·èÄê¤ò½Ð¤·¡¢ÁÈ¥È¥Ã¥×¤Ø¤ÎÇå½þÌ¿Îá¤¬ºÇ¹âºÛ¤Ç½é¤á¤Æ³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿Èï³²²óÉü¤Î¼Â¸½¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
°ðÀî²ñ¥È¥Ã¥×¤ÎÇå½þ³ÎÄê¡¡ÆÃ¼ìº¾µ½»ö·ï
¡¡1¡¢2¿³È½·è¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½÷À2¿Í¤Ï2016Ç¯¡¢½»µÈ²ñ·ÏÁÈ°÷¤¬»Ø¼¨Ìò¤òÃ´¤¦ÆÃ¼ìº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¿ÆÂ²¤òÁõ¤¦ÅÅÏÃ¤ò¼õ¤±¡¢¸½¶â·×500Ëü±ß¤òº¾¼è¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ë½ÂÐË¡¤Ï¡¢»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤¬ËöÃ¼ÁÈ°÷¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âË½ÎÏÃÄ¤Î°ÒÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¾¿Í¤ÎÀ¸Ì¿¤äºâ»º¤ò¶¼¤«¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÁÈ¥È¥Ã¥×¤¬Ì±»ö¾å¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤ÈÄê¤á¤ë¡£1¿³¤Î¿å¸ÍÃÏºÛ¤Ï19Ç¯¡¢ÁÈ°÷¤¬¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤ÇË½ÎÏÃÄ¤Î°ÒÎÏ¤ò¼¨¤·¤¿¤ÈÇ§¤á¡¢Æ±²ñºÇ¹â´´Éô2¿Í¤Ë·×605Ëü±ß¤ÎÇå½þ¤òÌ¿Îá¡£2¿³¤âÈ½·è¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½»µÈ²ñÂ¦¤¬º£·î7Æü¡¢2¿Í¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì200Ëü±ß¤È300Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¡£
¡¡Ë½ÂÐË¡¤Ë¾Ü¤·¤¤ÃæÂ¼¹äÊÛ¸î»Î¡ÊÅìµþÊÛ¸î»Î²ñ¡Ë¤Ï¡ÖËöÃ¼ÁÈ°÷¤¬´Ø¤ï¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¥È¥Ã¥×¤¬Çå½þ¶â¤ò»ÙÊ§¤¦Î®¤ì¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½ÍÞ»ß¤ÎÀÚ¤ê»¥¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¡ÚµÜºêÎ´¡¢Ä¹²°ÈþÇµÎ¤¡Û