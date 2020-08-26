¥«¥¤¥ó¥º¡¢7,200ÉÊÌÜ¤òÂçÉýÃÍ²¼¤²¤¹¤ë¡Ö¤¯¤é¤·±þ±çÃÍ²¼¤²Àë¸À¡×
¥«¥¤¥ó¥º¤Ï9·î2Æü¤«¤é¡¢¡Ö¤¯¤é¤·±þ±çÃÍ²¼¤²Àë¸À¡×¤ò¡¢Á´¹ñ¤Î¥«¥¤¥ó¥ºÅ¹ÊÞ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡£
Æ±»Üºö¤Ï¡¢¡Ö¥¦¥£¥º¡¦¥³¥í¥Ê»þÂå¤ÎÉÔ°Â¤òÊ§¿¡¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤â¤Î¡£²È·×¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤òÉý¹¤¯ÁªÄê¤·¡¢Ìó7,200ÉÊÌÜ(Æ±¼Ò½¾Íè´ë²èÈæ¤Ç2ÇÜ¤ËÁêÅö)¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢²È·×¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÂçÉý¤ÊÃÍ²¼¤²¤ò¹Ô¤¦¡£°ì»þÅª¤ÊÃÍ²¼¤²¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¶ñÂÎÅª¤ËÃÍ²¼¤²ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÀ¸³è±þ±ç²Á³Ê¡×Ìó3,900ÅÀ¡¢¡ÖSuper Low Price¡×Ìó2,600ÅÀ¡¢¡Ö¥«¡¼¥É²ñ°÷²Á³Ê¡×Ìó200ÅÀ¡¢¡Ö¥×¥í²ñ°÷²Á³Ê¡×Ìó500ÅÀ¡£
Æ±»Üºö¤Ï¡¢¡Ö¥¦¥£¥º¡¦¥³¥í¥Ê»þÂå¤ÎÉÔ°Â¤òÊ§¿¡¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤â¤Î¡£²È·×¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤òÉý¹¤¯ÁªÄê¤·¡¢Ìó7,200ÉÊÌÜ(Æ±¼Ò½¾Íè´ë²èÈæ¤Ç2ÇÜ¤ËÁêÅö)¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢²È·×¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÂçÉý¤ÊÃÍ²¼¤²¤ò¹Ô¤¦¡£°ì»þÅª¤ÊÃÍ²¼¤²¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¶ñÂÎÅª¤ËÃÍ²¼¤²ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÀ¸³è±þ±ç²Á³Ê¡×Ìó3,900ÅÀ¡¢¡ÖSuper Low Price¡×Ìó2,600ÅÀ¡¢¡Ö¥«¡¼¥É²ñ°÷²Á³Ê¡×Ìó200ÅÀ¡¢¡Ö¥×¥í²ñ°÷²Á³Ê¡×Ìó500ÅÀ¡£