新型コロナウイルスの猛威が続き、不要不急の外出やイベントの自粛が求められる状況が続く中、『マインクラフト』で中止になった卒業式を開いたり、『あつまれ どうぶつの森』で結婚式が実施されたりと、ビデオゲームを利用した心温まる物語も生まれ続けている。そして、今日もまたひとつの物語がSNS上でされた。

その物語をTwitter上で紹介したのはアレクシア・クリストフィ氏で、9歳になる娘ソフィアさんに氏の友人たちとともに『あつまれ どうぶつの森』内で誕生日パーティをプレゼントしたことを明らかにしている。

And here is when she realised what was happening 😍😍 pic.twitter.com/C0Ip4vaVN0