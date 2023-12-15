大谷翔平のドジャース移籍
『大谷翔平のドジャース移籍』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2024年1月17日
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大谷翔平のエンゼルス退団は「分かっていた」デトマーズがぶっちゃけ発言
大谷翔平について「チームに戻ってくるとは思っていなかったよ」とコメント
フルカウント
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ドジャース移籍の大谷翔平にエンゼルス左腕が本音「腹を立てるわけには…」
ドジャーブルーのユニホームを着用した大谷翔平について言及
フルカウント
2024年1月13日
2024年1月9日
2023年12月24日
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由伸を口説き同僚妻に高級車贈呈...大谷翔平の「異次元の献身」に感嘆の声
後払い契約でチームの補強を考慮し、山本由伸の交渉に同席したとの報道も
デイリースポーツ
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ドジャース移籍の大谷翔平、背番号「17」のお礼に超高級外車をプレゼント
譲渡を進言したという夫人が現地時間23日、Instagramに新規投稿をした
スポーツ報知
2023年12月23日
2023年12月21日
2023年12月20日
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大谷翔平が入団会見で着用 ドジャースのユニホーム「酷すぎるよ」と不評
「OHTANI」の名前が山なりにデザインされ、背番号も従来より小さい印象
THE ANSWER
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大谷翔平、空前絶後の契約で未来の妻に高いハードル 社会貢献も必須か
メジャーリーガーの妻はいわゆる「奥様会」での活動を余儀なくされることに
女性自身
2023年12月19日
2023年12月18日
2023年12月17日
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大谷翔平と「同じ目線」で話せる米才女レポーターが話題「背高いな」の声
大谷とほぼ同じ目線で話す様子に、ファンの間で「背高いな」と話題に
THE ANSWER
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石橋貴明、大谷翔平の試合を現地で観戦計画も...チケット価格に驚く
現地観戦を計画するも、チケット代が高騰していることが判明したという
スポニチアネックス
2023年12月16日
2023年12月15日
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驚異の7000万人超え、大谷翔平のド軍入団会見の総視聴者数に米識者も驚愕
MLB公式ネットワーク局の配信は7000万人視聴という驚異的な数字に
ココカラネクスト
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NHKが大谷会見を中継も…水原通訳の顔にテロップが被りSNSでは不満の声
番組テロップが水原一平通訳の顔に被り、SNSでは不満の声が続出
J-CASTニュース
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大谷翔平の「後払い契約」波紋 米代理人から異論噴出「腹立たしく感じる」
米メディアは、複数の代理人から批判的な意見が上がったと紹介した
ココカラネクスト
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大谷翔平の愛犬「デコピン」にMLB公式が異例のメッセージ「願っている」
MLB公式は現地時間14日、「デコピン」への異例のメッセージを発した
デイリースポーツ