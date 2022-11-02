韓国ソウルの雑踏事故
『韓国ソウルの雑踏事故』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2023年2月13日
2022年11月30日
2022年11月29日
2022年11月16日
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梨泰院の雑踏事故、ソウル警察庁が機動隊要請を拒否 前署長が証言
機動隊を配置するよう少なくとも2回、ソウル警察庁に事前に要請したという
共同通信
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「子どもたちがおかしく」児童・生徒の間で「梨泰院惨事ごっこ」拡散 韓国
ある人物は「クラスの子どもたちがおかしくなったようです」とTikTokで証言
中央日報
2022年11月12日
2022年11月7日
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韓国・転倒事故「こんないい子が僕の娘だったのか…」父親が娘への思い語る
女性の父親は、韓国ではどこにいっても娘について聞かれたと語る
日テレNEWS NNN
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韓国・梨泰院での事故、被害者支援対策にネット民の9割は「不当」
あるアンケート調査では、支援金が「不当」と感じる人は95.4％（335人）に
サーチコリアニュース
2022年11月6日
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韓国雑踏事故で日本人女性が犠牲に 父「夢に向かう途中でした」
父は「みんなに愛されていた。夢に向かう途中でした」とあいさつ
読売新聞オンライン
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韓国ソウルの雑踏事故 再三の出動要請も警察は対応を怠ったか
消防が多数の警官の急行を再三要請したが、警察側が対応を怠ったという
共同通信
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ソウルの雑踏事故、ショックウェーブ誘発か「発生するとなすすべない」
「ショックウェーブ」と呼ばれる人波のうねりが発生していたとみられるそう
読売新聞オンライン
2022年11月4日
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群衆にのまれた夫婦、両足浮き身動き取れず「死を覚悟した」
体を強く圧迫され、体は斜めにかしいだ姿勢で両足は宙に浮いたという
読売新聞オンライン
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韓国梨泰院の惨事で、約30人を助けた人物らの正体「ありがとうと言いたい」
在韓米軍の軍人であることが明らかになったと中央日報が報じた
中央日報
2022年11月3日
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韓国・ソウルの梨泰院事故 死亡した日本人の棺が成田空港に到着
棺が入ったコンテナに対して空港の職員らが手を合わせていた
ABEMA TIMES
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靴を抱き泣き崩れ…ソウル雑踏事故で亡くなった俳優の母が怒りの心境吐露
一般の人々が通報しても、警察は動いてくれなかったと怒りを吐露
スポーツソウル日本版