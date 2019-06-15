久保建英のレアル移籍
『久保建英のレアル移籍』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2020年9月9日
2019年7月13日
2019年7月9日
2019年7月8日
2019年7月6日
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久保建英のレアル移籍 マンチェスター・Cの視察が転機と関係者
マンチェスター・C関係者が横浜F・マリノスを視察した際、久保を高く評価
東スポWEB
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久保建英の移籍を祝う送別会 公開された動画にファンら反響
森重真人はユニフォームに久保のサインを貰うと、新たなユニフォームを追加
FOOTBALL ZONE
2019年7月1日
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久保建英を待ち受ける レアル・マドリードの選手育成の不吉な評判
若手の有望株が大成していないおらず、選手育成の評判はイマイチだという
東スポWEB
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レアル移籍の久保建英 ジダン監督の意向でトップチームに帯同と報道
開幕前のプレシーズンはトップチームに帯同することになりそうだという
サッカーダイジェストWeb
2019年6月30日
2019年6月28日
2019年6月26日
2019年6月22日
2019年6月17日
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バルサが久保を逃した理由を関係者明かす「リスクの高いローン」
久保側が要求した年俸約1億3000万円などの条件をバルサ側は拒否
サッカーダイジェストWeb
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前園氏が語る 久保建英のレアル・マドリード3部リーグはプラスか
レベルはJリーグと同じと思われるが、プラスに働くだろうと前園真聖氏
ZONO'S EYE
2019年6月16日
2019年6月15日
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久保建英がR・マドリード移籍にコメント「難しい決断でした」
「シーズンの途中でチームを離れることは難しい決断でした」と告白
サッカーダイジェストWeb
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久保建英のR・マドリード移籍に衝撃 岡崎慎司「未知の領域」
この報道を受け、岡崎慎司は「俺からしても未知の領域」と胸中を吐露
FOOTBALL ZONE
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R・マドリードへの移籍が決まった久保建英 決断の裏には名門の熱意
結果を出せば、すぐにトップチームへ行ける環境が用意されていると関係者
東スポWEB
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R・マドリード移籍発表の時期が最悪 久保建英が南米DFの標的に？
南米選手権直前の移籍発表は「時期がよくない」と、識者からは懸念の声も
日刊ゲンダイDIGITAL
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スペイン紙が移籍の久保建英を称賛 はやくも「銀河系」に認定か
最初はBチームにあたるカスティージャでプレーすることも公表されている
FOOTBALL ZONE