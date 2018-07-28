台風12号(2018)
『台風12号(2018)』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2018年7月31日
2018年7月30日
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異例のコースを進む台風12号 屋久島付近を一回転し再発達する可能性
再発達する可能性もあり、九州や四国では激しい雨の降るところもあるという
tenki.jp
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今後も変わった動きをとりそうな台風12号 影響が長時間続くおそれ
31日午前9時には屋久島の東南東で、ゆっくりになる見込み
ウェザーマップ
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西日本を通過した台風12号 九州付近でほとんど停滞する見込み
31日朝までに予想される雨の量は、四国で250ミリ、九州で200ミリなど
日テレNEWS NNN
2018年7月29日
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車乗り捨て避難、夫婦が語る高波「高さでいったら歩道橋ぐらい」
車を乗り捨てて逃げた夫婦が29日朝、日本テレビの取材に応じた
日テレNEWS NNN
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台風12号の影響で7試合中止「toto」不成立で返金決定
スポーツ振興くじ「toto」は、第1031回「toto」「BIG」などの不成立を発表
SOCCER KING
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三重県津市で銭湯の煙突が折れる 台風の強風が原因か
台風の強い風が原因と見られていて、けが人はいないとのこと
ライブドアニュース速報
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奈良市で台風による強風でアパートの屋根飛ぶ 電柱をなぎ倒す
屋根は電柱をなぎ倒し、周囲には電線が垂れ下がっていたという
ライブドアニュース速報
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台風12号、今後はどこへ？九州から東シナ海へと進む異例の進路
今後はしだいに速度を落としながら西寄りに進む予想
日テレNEWS NNN
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高波の影響で不明とされていた男性 パトカー内で無事確認
男性が一時、行方不明とみられていたが、その後、無事が確認された
日テレNEWS NNN
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熱海市でレストランの窓が割れ5人ケガ 台風12号による高波か
消防は台風12号による高波によって割れたのではないかとみている
日テレNEWS NNN
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台風12号は兵庫県西部に進行 強い雨風により1万5000世帯で停電も
強い雨風の影響で、近畿の各府県ではおよそ1万5000世帯で停電
日テレNEWS NNN
2018年7月28日
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神奈川県小田原市で複数の車両が高波に流される 男性1人が行方不明
乗用車やパトカーなど複数の車両が海に流されたという
ライブドアニュース速報
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国土交通省が「重ねるハザードマップ」をホームページに公開
土砂災害などの危険性を住民に知ってもらうための「重ねるハザードマップ」
ライブドアニュース速報
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台風の影響で順延していた隅田川の花火大会 7月29日に開催決定
台風12号の影響のため、当初予定されていた28日から順延が決まっていた
スポニチアネックス
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台風12号で大気の状態が不安定に 関東に竜巻注意情報が発表
28日17時20分現在、東京や伊豆諸島南部などに竜巻注意情報が発表されている
tenki.jp