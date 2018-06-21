ロシアW杯コロンビア戦
『ロシアW杯コロンビア戦』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2018年7月22日
2018年7月8日
2018年6月29日
2018年6月23日
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吉田麻也 世界に広がったサポーターのゴミ拾いに「誇らしい」
23日の会見で吉田麻也はゴミ拾いについて「感銘を受けています」とコメント
SOCCER KING
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日本戦で退場となった選手の殺害示唆に中国も反応「大げさ過ぎ」
中国ネットでは「いくらなんでも大げさすぎ」などの声が浮上
Record China
2018年6月22日
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ヒカキンがコロンビア戦後の渋谷でゴミ拾い 動画に称賛の声
W杯の対コロンビア戦後の早朝、渋谷駅周辺でゴミ拾いを敢行するという内容
キャリコネニュース
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「ニッポンが侮蔑語と似てる」コロンビア人が差別的発言
18日、コロンビア人男性に日本のサッカーの応援歌を教えたという記者
日刊SPA!
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日本戦で退場したコロンビアMFにSNSで殺害予告 警察が身を案じ対策へ
SNSでは誹謗中傷や、殺害予告とも取れる脅迫などが寄せられているという
FOOTBALL ZONE
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「大迫勇也はランニングの質が高かった」 コロンビア代表選手が評価
ディフェンスリーダーは、印象に残った相手選手に大迫勇也の名を挙げた
Sportiva
2018年6月21日
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「悪夢を呼び覚ました」川島永嗣の失点に古巣の地元紙が酷評
「ファンに悪夢を呼び覚ました」という見出しを打って伝えた同紙
FOOTBALL ZONE
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コロンビア戦 会場のロシア人を味方につけた本田圭佑の登場
開催国ロシアでプレーしていたため、ロシア人からの人気が高いという本田
日刊SPA!
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日本代表の番狂わせをFIFAはどう報じた？最も重要な勝因は
日本の白星発進について「輝かしいスタート」と表現していたFIFA
THE ANSWER
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オシム氏が語るコロンビア戦「勝敗を決めたのは退場ではない」
相手選手の退場は幸運だったが、勝敗を決めたわけではないとしたオシム氏
Sportiva
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なぜ4番手CBが先発だった？あまり報じられぬコロンビア敗北の要因
試合序盤にハンドを犯した選手の一発退場が、勝負の分かれ目になった
サッカーダイジェストWeb
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「アン・ジョンファン語録」が話題 日本代表の試合解説にも注目
韓国メディアに「アン・ジョンファン語録」と表現される同氏の辛口解説
FOOTBALL ZONE
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同点で迎えたハーフタイム チームを立て直した西野朗監督の指示
先制した後、反則によって10人になった相手チームに押し返されていた
読売新聞オンライン
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コロンビア撃破も不吉な予兆 西野朗監督も懸念する苦い記憶
アトランタ五輪ではブラジルに勝利するも、得失点差でグループリーグ敗退
FOOTBALL ZONE
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コロンビア戦の低弾道FK失点の真相 昌子源が脱帽したワールドクラス
壁に入った昌子源は、壁下を撃ち抜くと判断したキンテーロを称賛
FOOTBALL ZONE
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西野ジャパンを後押しした「アウェー感」黄色で覆われたスタンドに覚悟
黄色いユニフォームの集団を見て、アウェーになるなと覚悟したと長友佑都
SOCCER KING
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米誌「タイム」が注目した日本代表の1枚「誰より日本の勝利に熱狂」
米誌「タイム」は決勝点を決めた大迫勇也の爆発的な喜び方に注目
THE ANSWER