イチローがマリナーズと生涯契約
『イチローがマリナーズと生涯契約』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2019年2月17日
2018年5月11日
2018年5月6日
2018年5月5日
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和田アキ子にイチローからの返信メール「与えられたことをやるだけ」
本人に「すごいことですね」とメールをすると、返信があったという
スポニチアネックス
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ビジネス上の思惑も イチローが2019年3月の日本開幕戦で引退試合か
2019年3月に日本開幕戦を予定しており、そこで引退試合の可能性もある
日刊ゲンダイDIGITAL
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イチローの栄光を米紙が特集「本塁打全盛期に生きた最後の稀少種」
18年で3000本安打という記録を持つ「唯一無二の存在」は模倣不可能と指摘
フルカウント
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イチローに来季復帰の道を残した理由 球団側のリスペクトか
戦力外としなかったのは、殿堂入り確実な選手へのリスペクトだと筆者
デイリースポーツ
2018年5月4日
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イチローが過去の試合で放った「伝説の一打」ファンら改めて称賛
2009年にヤンキースの守護神リベラ氏から放った、劇的な逆転サヨナラ2ラン
フルカウント
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「まだ終わりじゃない」イチローが「イチメーター」女性に声をかける
3日にも来場し、守備練習中のイチローに応援ボードを見せてアピール
読売新聞オンライン
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イチローがMLBで初めて対戦したティム・ハドソン「感服するよ」
1年目の2001年、首位打者、盗塁王に輝き、新人王、MVPを獲得
Sportiva
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球団特別補佐に就任のイチロー 「すべてをこのチームに捧げたい」
同球団への復帰会見では「とてもハッピーです」と喜びをかみしめていた
デイリースポーツ
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球団特別補佐就任のイチロー 古巣オリックスの福良淳一監督らも反応
古巣オリックスの福良淳一監督は「特別なことだと思う」とコメント
デイリースポーツ
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大谷翔平が球団特別補佐のイチローに本音「残念な気持ちはある」
4日からマリナーズ3連戦に臨む大谷翔平がイチローについて言及した
フルカウント
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イチローが今季欠場 「ありがとう」「中途半端」と複雑なファン心理
日本のファンがネット上で「思い出をありがとう」と功績をたたえた
J-CASTニュース
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松坂大輔 イチロー特別アドバイザー就任は「ものすごいこと」
「ものすごいこと」「誰でもお願いされることではない」と松坂大輔
スポニチアネックス
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勝利貢献度指数はトップレベル イチローの偉大さが証明される記録
打撃、守備、走塁で通算WARが50得点を超えたのはイチローを含め4人と紹介
スポニチアネックス
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イチローが球団特別アドバイザーに 父がコメント「覚悟はしていた」
イチローの球団特別アドバイザー就任について「覚悟してた」とコメント
スポーツ報知
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メジャー公式ツイッター「ありがとう、イチロー」動画を公開
「ありがとう、イチロー」と日本語のタイトルで始まる1分間の動画を公開
スポニチアネックス
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試合に出場できない寂しさを問われたイチロー「あると思います」
試合に出場できない寂しさを問われ、「あると思います」と本音を吐露
デイリースポーツ
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イチローが球団特別アドバイザーに就任 古巣の地元各紙は「事実上の引退」
かつてイチローが在籍したヤンキースの地元紙は「事実上の引退」と報道
スポニチアネックス