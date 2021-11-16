丸山穂高は、1984年1月10日生まれの日本の元経産官僚、政治家。日本維新の会所属の衆議院議員。
フジテレビの対応をめぐり、テレビ局関係者は1月の通常国会に言及
FRIDAYデジタル
兵庫県の元県民局長の公用PCデータとされる情報を「全部見た」と言及
J-CASTニュース
官公庁では禁止の「一太郎」のファイルが入っており、捏造ではとの見方も
28日に立花孝志氏、斉藤健一郎氏、丸山穂高氏ら4人の役員解任を発表した
東スポWEB
政治家女子48党副党首・丸山穂高氏が9日、山本氏の除名処分を訴えた
よろず~ニュース
大津氏がSNS上で絶縁宣言ともとれる痛烈な返事をしたと、東スポが報じた
近く辞表を提出することを自身のYouTubeチャンネルで明かした
同党の丸山穂高氏らに対して「刑事追訴を検討します」などとツイートした
デイリースポーツ
約1年ぶりにYouTubeライブを実施し、ひげをはやした姿で登場した
丸山穂高氏は11日にTwitterで、全く実態を反映しない公開制度だと指摘
平和条約締結交渉を打ち切ると表明した露に、日本が抗議したことなどに言及
丸山穂高氏は15日にTwitterで報道を引用し、「はぁ何これ！？」と憤慨した
丸山穂高氏はTwitterで、「受信料を払いたくない層がいかに多いか」と指摘
「『たった1日が〜』はあまり重要ではない」とし「議論の急所は2つ」と主張
「このご本人に関しては生き恥をさらしてるなと思っている」とバッサリ
スポニチアネックス