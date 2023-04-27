政治家女子４８党（旧ＮＨＫ党）の丸山穂高副党首が２７日夜にツイッターに連続投稿。党代表権を巡って、党首解任を否定し「真正な党の党首」と主張している大津綾香氏が同日付ツイッターで、丸山氏らに対して「刑事追訴を検討します」などと記したことに対して、「法内容を分かって記載されているとは思えないレベルですが、本当にこのアカウント大津さん本人ですか？」と反論した。丸山氏は前日２６日にＹｏｕＴｕｂｅで１時