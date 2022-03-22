「たまむすび」は、2012年4月2日からTBSラジオで放送されている生放送のワイド番組。
「年齢非公表」にする人の理由が、よく理解できるようになってきたという
女子SPA！
アラフォーにして「やっと普通自動車免許を取得した」と明かしている
山里亮太は21日のラジオで、「会社とか休む人とか出てくるだろうね」と予想
東スポWEB
3月いっぱいで終了することに触れ、赤江珠緒に感謝しているとコメント
日刊スポーツ
前週、体調不良で欠席したことについて、「どうもすみません」と謝罪
スポニチアネックス
水曜パートナーの博多大吉は、自身が終了を公表する予定だったと明かした
TBSラジオ「たまむすび」の終了に言及し、リスナーだったことを告白
熟考の末、10年の節目に番組を終了することを決意したという
優勝者が決まった直後、1人だけさや香に投票した大吉は首をかしげていた
5年前に審査員を務めた際、ポッドキャストで審査の説明をした件に言及
加藤から相談を受けることもあったが、自身は飲むと能天気になると説明
将来の彼氏を心配し、「芸人とは会わせないようにしようと思ってる」と言及
炊き立てのご飯の湯気を顔に浴びると「めっちゃ眠くなる」と告白
リスナーからのメッセージを紹介するなかでタイムアップとなり、番組が終了
「肛門爆破」の際にトラブルがあり、異例のやり直しをすることになったそう