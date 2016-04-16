岡本夏生の番組降板とTV引退騒動
岡本夏生が「5時に夢中！」を降板してTVからの引退を示唆
2016年6月5日
2016年5月23日
2016年5月18日
2016年5月12日
2016年5月11日
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岡本夏生がふかわりょうとの騒動に怒り「生放送以外は出演しない」
「密着取材されても、何一つ言いたいことが伝わらなかった」とコメント
オリコンニュース
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岡本夏生がふかわりょうの発言をブログに掲載 降板理由など語る
その中でふかわは、岡本が番組を降板するに至った理由を述べている
日刊スポーツ
2016年5月5日
2016年5月3日
2016年5月2日
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岡本夏生が暴露本を出版する計画があることを明かす
「5時に夢中！」を降板するに至った経緯などを全部証明しようと思うと語る
デイリースポーツ
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岡本夏生が失踪騒動を謝罪 「携帯電話をなくした」は嘘だった
ふかわりょうと口論し、出演予定だったイベントをキャンセルしたことを謝罪
デイリースポーツ
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岡本夏生とふかわりょうが絶縁した真相「尊敬する部分なくなった」
ふかわについて「人間として尊敬して頼っていた部分」がなくなったという
スポニチアネックス
2016年4月30日
2016年4月28日
2016年4月25日
2016年4月24日
2016年4月23日
2016年4月22日
2016年4月18日
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岡本夏生が「5時に夢中！」降板宣告は最終出演の2週間前だったことを明かす
プロデューサーから契約終了を告げられたのは電撃降板の2週間前だったそう
デイリースポーツ
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岡本夏生、テレビ引退表明の真相激白 「5時に夢中！」が引き金
「5時に夢中！」の降板が引き金となり、「テレビに魅力を感じない」と説明
スポニチアネックス