岡本夏生の番組降板とTV引退騒動

岡本夏生が「5時に夢中！」を降板してTVからの引退を示唆

2016年6月5日

2016年5月23日

2016年5月18日

2016年5月12日

2016年5月11日

2016年5月5日

2016年5月3日

2016年5月2日

2016年4月30日

2016年4月28日

2016年4月25日

2016年4月24日

2016年4月23日

2016年4月22日

2016年4月18日

2016年4月16日