旅ずきんちゃん
「旅ずきんちゃん」はTBS系列局で放送されている紀行バラエティ番組。CBCテレビ製作。
2017年11月20日
2017年11月6日
2017年7月31日
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田中みな実 番組中に大久保佳代子から突然ビンタ「え〜ビックリ！ 初めて」
ロケでぶりっ子キャラを発揮する田中に、大久保がビンタをしてガッツポーズ
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バイきんぐ小峠英二 元カノ・坂口杏里への思い明かす「おもしろいなと」
「僕はやっぱね、おもしろいなと思いましたよ」とサラリとコメント
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2017年7月24日
2017年4月17日
2017年2月20日
2017年2月14日
2017年1月16日
2017年1月9日
2016年12月26日
2016年12月19日
2016年12月12日
2016年12月5日
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宮崎宣子アナ キー局と地方局の女子アナの格差明かす
地方局アナは、キー局のアナと一緒の仕事をする際に服の色を確認されるそう
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宮崎宣子 今だから話せる離婚の真相「最終的に合わなかった」
離婚の原因について「最終的には（相手と）合わなかった」と告白
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羽鳥慎一と福澤朗は仲良くなかった？元日テレの宮崎宣子が推測
「ふたりは仲良くなかったんじゃないかなって。なんとなく」と印象を語った
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2016年10月10日
2016年10月3日
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浜田ブリトニー 副業のレンタルスペースで年商1億円超えか
浜田は新宿で「オカオカハウス」という、カフェ兼レンタルスペースを運営
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はるな愛が放送しない約束で家賃明かす 共演者驚き「60万円」
品川祐の「放送しないから！」という言葉に乗せられ、60万円であると告白
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