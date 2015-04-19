『米倉涼子の離婚』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
相手の男性は米倉との対面を希望したが、米倉側が拒否していたという
スポーツ報知
「今後も離婚の事実以外は語らない約束となっております」とコメント
スポニチアネックス
米倉は離婚の意思が固いが、夫は条件面を含めて納得していないと関係者
デイリー新潮
離婚問題が深刻化しており、夫によるDV・モラハラ疑惑も報じられている
東スポWEB
関係者は、続編の制作に米倉は「離婚成立」を条件として提示していたと話す
米倉側から夫に手切れ金を支払うことで、水面下では話が進んでいると関係者
週刊女性PRIME
5日に放送された「家政婦は見た！」の視聴率が、第1作から約5ポイント低下
2人が新婚生活のために借りたマンションに、現在も夫が住んでいると関係者
女性自身
米倉は報道陣からの問いに、振り返ることなく立ち去った
デイリースポーツ
家の中で楽にいられる相手がいいと言う大澄賢也の考えに賛同する米倉
報道陣からの離婚に関する質問は、大音量のBGMでシャットアウト
オリコンニュース
米倉が離婚問題について話すかもしれないため、メディアが集まるという
「周囲はなるべく1人にしないように気を遣っている」と関係者は語る
別居を続けて夫婦生活が破綻していることを裁判所に認めさせるつもりのよう
「離婚協議は進んでいますか」などの質問が飛んだものの視線も送らずスルー
一方的に話をさせるわけにもいかず、取り上げる予定はないとTV局関係者
米倉はマンションをリフォームし、彼との思い出の品も全部処分したという
NEWSポストセブン
関係者の間では、離婚騒動が影響しているのではと話題になっている
日刊ゲンダイDIGITAL
米倉のことを聞かれると「大変です」と、ごまかしていると広告代理店関係者
夫は、知人などに「真相を話したい」と漏らしていると関係者