韓国南部の沖合で、修学旅行生など475人を乗せた旅客船セウォル号が沈没した事故。
16日で事故から8年を迎え、遺族代表が安山市での式典で追悼の辞を述べた
共同通信
事故の2カ月後には遺族の度を越した行動が物議を醸すようになったと筆者
日刊ゲンダイDIGITAL
調査委は会見で、映像ファイルに手が加えられていた事実を確認したと発表
中央日報
事故当日に、救助された生徒を乗せられたはずのヘリに乗った背景などを調査
朝日新聞GLOBE＋
「人を助ける職業を選択する子が多い」と、スクールドクターを務めた医師
文春オンライン
生存者は、被害にあった檀園高校の生徒というレッテルを貼られる苦悩を吐露
同船の防犯カメラ映像が、手を加えられていた可能性があることが分かった
「外力が作用しなければ説明できない点が発見された」と調査委員会
Record China
脱出案内もないことから「救助できなかったのではなく、しなかった」と指摘
高速艇が故障で使えず、救助隊は通報から1時間27分後に現場に到着した
韓国ネット上では「100年くらい長引かせるつもり」などの不満の声
極度のストレスから不眠症や高血圧、糖尿などの疾患が出てきているという
裁判所が懲役4カ月の宣告を猶予したことが、韓国ネットで物議を醸している
韓国でデザイン会社を運営しており、約49億円を横領した疑い
ある犠牲者の1台にはメッセージが3万1895件届いていたという
現場収拾本部は3階船尾空間が圧搾されていて遺骨が散らばらなかったと説明
セウォル号事件の犠牲者への失礼な発言など、諸問題に対し多くの不適切発言
骨が見つかった客室は高校の女子生徒が配属されていたところだったそう
朴槿恵容疑者と周囲の保守派がもたらした特大型の殺人惨劇であると指摘
デイリーNKジャパン