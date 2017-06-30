『残念なニュース（悲報）』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
断りもなく「下の名前」で呼ぶ、女性が席を外している間に会計を済ませる
スゴレン
WEB CARTOP
「007/慰めの報酬」「ハリー・ポッターと謎のプリンス」の出演で知られる
ナリナリドットコム
Jタウンネット
フルカウント
後日、テクニカルディレクターと話し合い、「退団で合意した」と発表
Qoly
3回戦の試合で選手が積極性を欠く試合を展開し、両者が反則負けに
デイリースポーツ
開始直後、コース上のマンホールの蓋を踏んだマシンが破損し、走行不能に
THE ANSWER
新入社員歓迎会の後に新幹線で帰宅しようと乗車したが、すぐ夢の中へ
日刊SPA!
少し酔った状態で宝くじの当選結果を調べ、自身の番号を発見した男性
NEWSポストセブン
Twitter上では、梅ジャムが好きだった人たちからの悲しむ声が続出
J-CASTニュース
クラシックのコンサートなどができる野外劇場として整備する計画だという
BUZZAP！
港町の市場近くの食堂で魚介類を堪能した数時間後に、突然の腹痛が襲った
女子SPA！
同アトラクションは約34年間、開園当初から親しまれてきた
オリコンニュース
製品の使用上の注意には、魚がいる水槽のある場所では使用できないと記載