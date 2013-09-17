『Nexus 7』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2013年7月に発売され、Androidのタブレット市場を大きく広げた製品となった
エスマックス
破格で売りだされていることもあり、このまま引退モデルになるとの噂も
ギズモード・ジャパン
ASUS SHOPのアウトレットコーナーに、台数限定・箱破損品という条件で登場
32GBモデル(ホワイト)が1万9990円で、カバーや保護フィルムも付属する
BUZZAP！
システムイメージは「Nexus 5」と「Nexus 7（2013）」のWi-Fiモデルが対象
PC版のサイトで、画像が並んだ記事でも普通に見ることができるという
らばQ
もしかすると、次期Nexusタブレットの発売が近いという可能性もある
ハード企業がフラッグシップモデルを作るスタイルに変更する
次のGoogleの純正タブレットはASUSではなく、HTCとGoogleが共同開発するという
Engadget 日本版
レノボの「YOGA TABLET8」は、16GBで2万円強という価格
日刊SPA!
livedoor
公式サイトにNexus7よりも小型のタブレットが写り込んでいるという
記事は7〜8インチタブレットと9〜11インチタブレットに大別して各社タブレットを比較
GIGAZINE（ギガジン）
同機の言語設定を日本語からEnglish (United States)にかえる
Amazonが販売、発送したものに問題があるとユーザーから指摘があった
「ハンドホールド付き レザーフリップケース」は持ち運びに便利という
ITライフハック