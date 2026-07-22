「プライドは捨てなければ…」韓国代表OBが仰天発言 母国再建に森保一監督を“指名”「日本は嫌いだが」「こだわっている場合ではない」
韓国OBは森保監督の経験を高く評価した(C)Getty Images
北中米ワールドカップ（W杯）が幕を閉じ、各国代表チームにとっては次回大会出場へ向けた新たな4年間がスタートした。今後、チーム強化を図るべく新監督の招聘に着手する国も少なくない。その中の1つである韓国代表チームをめぐり、現地メディアより興味深い話題が報じられている。
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北中米大会でグループリーグ敗退に終わった韓国は、チームを率いていたホン・ミョンボ監督が退任。以降、新たな指揮官が誰になるのか、すでにさまざまな候補の名前が挙がっている。7月20日には、韓国代表OBが新指揮官として、「森保一監督を迎え入れるべき」と語ったことを、『スポータルコリア』が伝えた。
同メディアの記事によると、元韓国代表GKで2006年、2010年の両大会でW杯メンバーに名を連ねたキム・ヨングァン氏が国内スポーツ系YouTubeプログラムに出演し、韓国代表の再建をテーマに議論を行った際に新監督候補として挙げた名前が、日本の森保監督だったという。
記事では、キム・ヨングァン氏の一連のコメントを掲載。「あくまでも個人的な考え」と述べながら、「日本は100年先を見据えてサッカーを築き上げてきた。その過程では数え切れないほどの試行錯誤を経験してきた」と説きながら、森保監督の足跡に言及。「その試行錯誤を実際に経験してきた監督が森保監督だ。年代別代表などを率いながら、若い選手を育て、何が成功し、何がヨーロッパでは通用しないのかも含めて、あらゆることを試してきたはずだ」などと話す。
その上で、「失敗や苦難の中で得たすべてのデータが森保監督の頭の中にある。その中の良いものを私たちが取り入れ、学ぶべきだ」と持論を展開。さらに番組の中で、キム・ヨングァン氏の提案に対し他の出演者から、「韓国国内の指導者のプライドが傷つきかねない」といった声が上がったという。その声への返答としてキム・ヨングァン氏は、「私は歴史的な問題もよく知っているので、日本は本当に嫌いだ。過去を思い返すと今でも腹が立つ」と前置きしつつも、W杯で2度チームを率いた日本人指揮官の必要性を以下のように力説している。
「年代別代表では日本と10回ほど対戦し、負けたのは1回だけだった。それほど日本には絶対に勝たなければならないという意識が強かった。それでも日本人監督を招くべきだと考える理由の1つが、その経験だ。日本サッカーがこれまで経験してきた失敗や苦難の中で積み重ねたデータが、すべて森保監督の頭の中にある」
キム・ヨングァン氏は、「たとえプライドが傷つくとしても、それは捨てなければならない。今はプライドにこだわっている場合ではない」と語るなど、母国代表の立て直しへの強い想いを明かしている。
韓国代表OBによる異例の改革案は、現時点では実現の可能性は不透明ながらも、母国の危機を受けた熱意ある提言とも捉えられる。そして、今回のコメントの数々は、激しく鎬を削ってきた日韓両国サッカーの関係性に、新たな変化が生まれつつあることもうかがわせるものだった。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]