ＮＹ時間の終盤に入ってポンドドルは本日高値圏での推移が続いているほか、ポンド円も２１４．７０円付近まで上げは幅を伸ばしている。ドル安の動きが優勢となる中、ポンドは買い戻しが膨らんでいる。 スターマー首相の後任の最有力候補であるバーナム氏の演説もポンドをサポート。同氏が英全体の成長を押し上げると表明する一方、財政規律を守る姿勢を改めて示したことが材料視されている。バ