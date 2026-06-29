前半はエンジンがかかりにくい気配。仕事もダラダラモードになりがち。面倒な案件ほど早目に済ませてしまいましょう。週末からスタミナ力がアップ。レジャーはキャンプなどアウトドアシーンが開運に。また恋愛はビジュアルがタイプの人と縁あり。獅子座もラッキーパーソン。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年下半期占い」公開中です!!2026年7月〜12月のあなたの運勢はいかに!?>>下半期占いはこちら