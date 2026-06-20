「待ち合わせ」という言葉には、始まりの予感があります。誰かを待つ時間のそわそわした気持ち、時計を何度も見てしまう落ち着かなさ、そして相手の姿を見つけた瞬間の小さな高揚感。ほんの数分の出来事でも、その時間には不思議と物語が詰まっています。音楽の世界でも「待ち合わせ」は、恋の始まりやすれ違い、再会への期待など、さまざまな感情を描く舞台として歌われてきました。駅前の雑踏、夕暮れの街角、雨上がりの交差点―