オランダとの北中米ワールドカップ初戦を２−２で終えた日本代表は現地６月18日、ベースキャンプ地のナッシュビルでトレーニングを実施。冒頭の約15分間が公開された。オランダ戦で激しいタックルを受けて左膝を負傷した久保建英は、練習を欠席。日本サッカー協会によれば、20日のチュニジア戦が行われるモンテレイにも移動しないという。これで、チュニジア戦の欠場が正式に決定。日本代表にとっては小さくない痛手となる。