Firefly AI Studio アドビは18日、FireflyとCreative Cloudの機能拡充を発表した。Fireflyは、新しいクリエイティブスキルやツールによりAIアシスタント機能が拡張され、アイデア出しから制作、仕上げ・展開までを統合的に行なえるようになったほか、Creative CloudアプリにもAIアシスタント機能を導入する。望む成果物を説明するだけで、AIアシスタントが複数ステップにおよぶワークフローを実行できるよう