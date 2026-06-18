若い頃の失恋は深く傷つきはするものの、回復力も高いので、意外と立ち直りが速かったりします。かえって厄介なのは「もう先がない」と思い込んでいる20代後半以降の失恋です。そこで今回はインターネットユーザーの独身男性179名に聞いたアンケートを参考に「『この歳で失恋はキツい！』25歳以上のオトコが失恋から立ち直る方法９パターン」をご紹介します。【１】彼女以上に「理想的なスペックの女性」を真剣に探す「考えてみる