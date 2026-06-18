8年もの間放置された神奈川・川崎市のいわゆる“海賊船”。18日も撤去作業が行われています。現場から、広瀬修一キャスターが中継でお伝えします。18日、作業が中心に行われていたのは船尾部分です。外壁部分は剥がされ、取り外されています。残っている部分を見ると、船の真ん中あたりにある赤い花の装飾と「アニバーサリークルーズ」と書かれているプレート、そして船首部分の女神像も18日の段階では残っています。ただ作業員は