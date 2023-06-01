【トムとジェリー Yummy Foodコレクション3】 発売元：タカラトミーアーツ 発売時期：2026年6月下旬 価格：1回400円 サイズ：全高約50mm（トム）

タカラトミーアーツから、TVアニメ「トムとジェリー」をモチーフにしたガチャ「トムとジェリー Yummy Foodコレクション3」が、2026年6月下旬より発売される。今回は“和食”をテーマにしたシリーズとなっており、エビの天ぷらやお寿司、納豆など、日本ならではの食べ物とキャラクターたちが融合したユニークなデザインで登場する。

ラインナップは、「エビの天ぷらになったトム」、「お寿司の布団で眠るタフィー」、「お寿司の布団で眠るジェリー」、「納豆まみれのタフィー」の全4種類だ。どれもコミカルな表情とポーズが魅力的で、思わず並べて飾りたくなるような仕上がりになっている。

エビの天ぷらになったトム

こちらは、巨大なエビ天に変身したトムを再現したアイテムだ。衣の部分からちょこんと顔を出している姿がなんともシュールで、困ったような表情も絶妙である。エビの尻尾部分は大きく反り返っており、遠目から見ると本物の天ぷらのような存在感がある。そこにトムの顔が組み合わさることで、「トムとジェリー」らしいギャグ感たっぷりの見た目に仕上がっているのが面白い。

トムがエビ天に変身！

横から見るとシュールさ倍増だ

後ろ姿はほぼエビ天である

しっぽの鮮やかな赤色がアクセントだ

トムの耳やヒゲなども細かく再現されており、シンプルながらキャラクターらしさもしっかり感じられるデザインだ。エビ天の尻尾も艶やかで、美味しそうな見た目をしている。夜中に見てしまうと、ちょっとした飯テロになりそうな出来映えだ。

少し焦っているような表情をしたトム

エビの尻尾も艶やかだ

お寿司の布団で眠るタフィー

お寿司の上で眠っている姿を再現したのが、こちらの「お寿司の布団で眠るタフィー」だ。今回は、黄色い玉子焼きのようなネタを布団代わりにしており、黒い海苔が巻かれているなど、見た目もなかなかリアルに作られている。

玉子焼きのお寿司が布団代わり

お寿司から落ちてしまいそうだ

後ろ姿もしっかり作り込まれている

シャリの粒感もリアルだ

眠そうに大きなあくびをしており、どこか無防備な姿になっている。シンプルながら想像力をかき立てられる作りになっており、頭の中で物語が膨らんできそうだ。全体的に丸みのあるフォルムになっているため、ガチャらしいかわいらしさも抜群である。

眠たそうな表情のタフィー

寿司に海苔が巻かれている

お寿司の布団で眠るジェリー

こちらの「お寿司の布団で眠るジェリー」は、寿司のシャリの上でまるで布団にくるまるかのように眠るジェリーを再現したアイテムだ。ネタ部分はエビになっており、まるでふんわりとした寝心地が良さそうな掛け布団のような見た目になっているところが面白い。

エビのネタが布団代わりだ

サイズもぴったり！

枕がなくてもぐっすり眠れているようだ

意外と寝相もいい

ジェリーは両目を閉じた状態でぐっすりと眠っており、なんとも気持ちよさそうだ。ちょこんと手を出しているポーズもかわいらしく、見ているだけで癒やされる仕上がりになっている。お寿司とキャラクターを組み合わせるという発想自体もユニークで、全部集めてしまいたくなる。

寝顔がかわいい

エビも美味しそうだ

納豆まみれのタフィー

今回のラインナップの中でも、特にインパクトが強いのがこちらの「納豆まみれのタフィー」である。一般的な納豆のパッケージのように、白い発泡スチロール風の容器に入り、全身が納豆だらけになったタフィーの姿が再現されている。

納豆のパッケージに埋もれてしまったタフィー

一瞬本物の納豆かと勘違いしてしまいそうだ

手を後ろに回したポーズがキュート

見た目のインパクトが抜群！

頭や体に納豆がベタベタと付着している様子が細かく作り込まれており、困り顔の表情とも絶妙にマッチしている。納豆の粒感も意外とリアルで、見れば見るほどクセになるデザインだ。海外アニメのキャラクターと納豆という組み合わせが新鮮で、キャラクターのコミカルな魅力がよく引き出されている。

体中に納豆が付いている

発泡スチロール感が良く出ている

こちらでご紹介してきた「トムとジェリー Yummy Foodコレクション3」は、2026年6月下旬より順次発売予定となっている。和食と「トムとジェリー」という異色の組み合わせながら、どのアイテムも絶妙にマッチしており、ガチャ売り場で思わず目を引かれそうだ。見かけた際は、ぜひコンプリートを目指してみてほしい。

TOM AND JERRY and all related characters and elements

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