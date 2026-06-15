「BRZ」2027年モデル発表！スバルの米国法人は2026年6月4日、FRスポーツカー「BRZ」の2027年モデルの価格と詳細を発表しました。今回の年次改良における最大のトピックは、運転支援システム「アイサイト・ドライバーアシストテクノロジー」が最新世代へと進化した点です。【画像】超カッコいい！ これがスバルの新型「スポーツカー」です！（30枚以上）従来のステレオカメラ（2眼）に加え、新たに「広角単眼カメラ」を採用し