コールの稀人_P01【漫画】本編を読むこの話は郵便局のコールセンターに入った新人・山田さんが実際に体験した話だ。それまで勤めていた会社は、「出勤したら倒産していた」というサプライズ(!?)もあり、山田さんは「だから！潰れない郵便局を選んだ！」という。今度こそ末永く働きたいと初出勤すると、コールセンターは優しそうな先輩たちばかり。「助かるわ。このごろ入るそばから人が辞めちゃって」という気になるひと言はあった