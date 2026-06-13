独房の中に一筋の光【漫画】本編を読む囚人の独房から一筋の光が射している。唯一の希望を託して、男は脱走を試みたモノモース(@mono_moosu)さんの「希望の光」は、1時間でお題に沿った4コマを描くという企画で描かれた作品だ。今回は本作を描くきっかけや受賞したときの気持ちについて紹介する。独房の中に一筋の光が差し込んでいた■1時間で描かれた「希望の光」誕生秘話「希望の光」を描くきっかけは、1時間でお題に沿った4コマ