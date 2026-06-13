女社会の知られざる闇。P470【漫画】本エピソードを読むアパレル業界で約10年働いていた経歴を持つゆき蔵(@yuki_zo_08)さん。一見華やかに見える業界だが実はブラックな面も多く、ゆき蔵さんが配属された店舗も例外ではなかった。なまじ売り上げがよいため、店長の独壇場でオリジナルルールやパワハラもまかり通る環境。悪質な客に対しても、店長は「お金を使ってくれている以上、どんな方だろうが『お客様』です。責任を持って対