大谷は「左膝の炎症」で途中交代…ロバーツ監督は軽傷を強調【MLB】ドジャース 8ー6 パイレーツ（日本時間12日・ピッツバーグ）本当に大丈夫なのだろうかと、ファンも疑心暗鬼に陥っているようだ。ドジャース・大谷翔平投手が11日（日本時間12日）、敵地でのパイレーツ戦に先発出場するも「左膝の炎症」により途中交代した。試合後にロバーツ監督が軽傷を強調して翌日の出場にも前向きな姿勢を示したが、米ファンからは安堵の声