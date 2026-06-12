15日放送のEテレ『偉人の年収 How much？』（後7：30）では「日本サッカー史上最高のストライカー釜本邦茂の稼ぎは？」と題した企画を届ける。【画像】ペレ、ドログバなど名選手たちの貴重映像が満載日本サッカー史上最高のストライカーといわれる釜本邦茂。1968年メキシコ五輪では6試合で7得点、得点王に輝き、日本初の銅メダル獲得の立役者になった。その得点力はどこから生まれたのか。その人生は意外性とたゆまぬ努力