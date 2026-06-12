木原官房長官は、自身の秘書官が経済産業省での勤務当時、出張先のホテルに知人女性と泊まるなど不適切な行為を繰り返していたと認めました。中道・長妻元厚労大臣：（官房長官の秘書官が）妻でない女性とホテルに一緒にいたと政府は答弁しているが、官房長官、それでよろしいですね。木原官房長官：大阪に出張した際に知人女性をホテルの自室に招き入れたのは5回。そのうちの2回は翌朝までいたと。宿泊人数を偽ると法に触れる可能