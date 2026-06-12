すき家の「あいもり牛丼」第2弾として、牛肉・キムチ・大根とニンジンのナムル・ほうれん草をビビンバ風にあいもりにした「おんたまビビンバ牛丼」が2026年6月9日に登場しました。ガツガツ食べたくなるやみつきになる味わいとのことなので、実際に食べてみました。ビビンバ牛丼 | すき家https://news.sukiya.jp/special/bibimbap202606/index.html˗ˏˋ野菜どっさり！ガツガツうまい！ˎˊ˗ 🎉#