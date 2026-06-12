東北に今も残る「ムカサリ絵馬」の風習をモデルにしたホラー作品【漫画】本編を読むホラーや都市伝説系の漫画を得意とする三ノ輪ブン子(@minowabunko)さんの作品『鬼の居る間にわたしたちは』が注目を集めている。東北地方に今も残る、未婚の死者を弔う死後婚｢ムカサリ絵馬｣を題材とした本作について、作者の三ノ輪ブン子さんに制作の裏側を聞いた。■日常へ侵食する死後婚の恐怖「ムサカリ絵馬」絡みのホラーとは一体？鬼の居る間