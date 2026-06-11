6月2日午後、磐田市立総合病院が台風6号の接近に伴い、来院の際の注意喚起メールを特定の診療科の患者に送信した際、メールを受信した患者間で名前など個人情報が閲覧できる状態となり、個人情報が漏洩したと磐田市が発表しました。磐田市によりますと、6月2日午後4時20分ごろ磐田市立総合病院の職員が翌日に台風6号が接近する見込みのため特定の診療科を翌日に受診予定の患者32人に対して注意喚起のメールを送