実業団バドミントン「JR東日本盛岡」の選手が今年2月、試合で訪れた東京・立川市で20代の女性に複数回抱きつきキスをしたとして、警視庁に逮捕されたことが分かりました。【写真を見る】【独自】実業団バドミントン「JR東日本盛岡」の選手を逮捕国内最高峰リーグの試合後に…立川市で女性（20代）に抱きつきキスした疑い警視庁捜査関係者によりますと、不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、実業団バドミントン「JR東日本盛