第1戦 オランダ（FIFAランキング7位）放送日時：6月15日朝5時〜 NHK、BSP4K【注目選手】フィルジル・ファン・ダイク（34）伝統あるオレンジ軍団を束ねる世界最高峰のセンターバック「花嫁の脇役」--ヨーロッパサッカー界の一部で、オランダ代表はそう呼ばれている。過去11回Ｗ杯に出場して、準優勝３回、ベスト４が２回という強豪国ながら、優勝経験がない。それが「脇役」と呼ばれるゆえんである。しかし、今大会のオランダ代表は