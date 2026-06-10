北中米W杯いよいよ開幕！　第1戦【鉄壁のオランダ】世界最高峰のセンターバック

第1戦 オランダ（FIFAランキング7位）放送日時：6月15日朝5時〜 NHK、BSP4K

【注目選手】フィルジル・ファン・ダイク（34）伝統あるオレンジ軍団を束ねる世界最高峰のセンターバック

「花嫁の脇役」--ヨーロッパサッカー界の一部で、オランダ代表はそう呼ばれている。過去11回Ｗ杯に出場して、準優勝３回、ベスト４が２回という強豪国ながら、優勝経験がない。それが「脇役」と呼ばれるゆえんである。

しかし、今大会のオランダ代表はひと味違う。最大の武器は″守備力″。世界最高レベルのイングランド・プレミアリーグ所属の選手が過去最多の15人も選出されているのだ。前回のカタール大会が３人だったことを考えれば、大きな飛躍だ。そしてその半数近い７人が、プレミアリーグでディフェンダーとしてプレーしている。

キーマンは守備の中心で、名門『リバプール』と代表の両方でキャプテンを務めるファン・ダイク（34）。空中戦に強く、今季のプレミアリーグではたった２回しかドリブル突破を許しておらず、ピンチの回避回数を表す「クリアー数」も全選手中１位を誇る世界最高峰のセンターバックである。

左サイドには過去10年間のプレミアリーグで最も多く優勝した『マンチェスター・シティ』所属のナタン・アケ（31）が入る。ディフェンス陣の個々の能力が極めて高いのだ。

攻撃では″絶対的な高さ″が日本の脅威となる。実はオランダは平均身長が世界一高く、男子に限れば平均約184cmという驚きのデータがある。そんな強みを象徴する選手が188cmの長身を誇る右サイドのディフェンダー、デンゼル・ドゥンフリース（30）だ。イタリア王者『インテル・ミラノ』所属で、空中戦の競り合いにめっぽう強く、その特徴は代表の貴重な攻撃オプションとなっている。攻撃参加時、彼を高い位置に押し出し、左サイドからクロスボールを送ってヘディングで競らせるパワープレーはかなり厄介だ。

では、日本に勝ち目はないのかというと、そうではない。心強いデータがある。ロナルド・クーマン監督（63）が’23年に就任して以降、オランダはＦＩＦＡランキングが25位以内のチーム（日本はＦＩＦＡランク18位）に一度も勝っていない。

さらに、日本が採用する〈３-４-３〉のフォーメーションを苦手としている。彼らはＷ杯最終予選の８試合でわずか４失点しかしなかったが、その失点はすべて〈３-４-３〉のチーム相手に喫したもの。日本は、攻撃時に両ウイングが上がることで最前線に５人が並ぶが、オランダの最後尾には４人しかいない。ゴールに近いエリアで人数のミスマッチが起きやすく、オランダはいまだ対応するための最適解を導き出せていない。

三笘不在が強みに

日本のキーマンには右シャドーという２列目のポジションに構える身長173cmの久保建英（25）を挙げたい。Ｗ杯直前の国内合宿で取材陣を前に「デカい選手に僕のカットイン（からの攻撃）を止められたことはないので、相手がデカいほうがありがたい」と語ったように、久保のスピードを活かしたドリブルは有効な武器となる。右サイドでコンビを組む堂安律（27）とのコンビネーションで、相手守備陣のミスマッチの隙を突きたい。

高さを使った攻撃にも対抗策はある。左アウトサイドに伊藤洋輝（27）や鈴木淳之介（22）のような守備的な選手を起用してカバーするのだ。もともとは三笘薫（29）のポジションだが、負傷を理由に代表選出されなかったのは周知の通り。これが怪我の功名となることを期待したい。

大会初戦であるため、両チームとも慎重に戦う可能性が高い。連携不足はあるとはいえ、守備陣の能力が世界トップレベルにあるオランダだけに、簡単にゴールを割らせてはくれないだろう。久保を中心とした日本の攻撃が有効だとしても、１点を争うような拮抗した試合になることは間違いない。理想のスコアは１-０での勝利だろうか。

史上最強と言われる森保ジャパンは、本当に日本サッカー界の歴史を動かすことができるのか。この一戦は、間違いなくその試金石となる。

『FRIDAY』2026年6月19日号より

取材・文：ミムラユウスケ（スポーツライター）