栃木・宇都宮市に出没したクマが９日、捕獲された。捕獲の様子は昼の情報番組で生中継された。捕獲が行われたのはＪＲ宇都宮駅から南東に約２・５キロの住宅街。ある住宅の敷地にいたクマを猟友会関係者や警察が取り囲み、麻酔銃を使用し、眠らせた。捕獲されたのは成獣で体長１メートルほどだったという。これまでの目撃情報からクマはほかにもいる可能性がある。捕獲されたクマがどこから来たかは判然としないが、住宅街を